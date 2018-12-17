«Автомобилист» на выезде уступил казанскому «Ак Барсу», но сохранил лидерство на Востоке

Сегодня, 17 декабря, «Автомобилист» в гостях играл против казанского «Ак Барса». Екатеринбургская команда уступила со счётом 3:1.На 12-ой минуте капитан «Автомобилиста» Найджел ДОУС забросил единственную шайбу екатеринбуржцев. В составе хозяев отличились Артём МИХЕЕВ, оформивший дубль, и Джастин АЗЕВЕДО.Несмотря на поражение, «Автомобилист» лидирует в Восточной конференции с 63 очками. Следующий матч екатеринбургский клуб проведёт 19 декабря против нижнекамского «Нефтехимика».

Автор: К.Е.