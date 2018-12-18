В Екатеринбурге «Уралочки» вырвали победу у клуба «Динамо-Казань»

— Мы понимали, что и как нужно сделать, но сил сегодня не хватило, — сказал Ришат Гилязутдинов.

— Мы в начале были скованны, это не позволяло выигрывать. Потом стали свободнее, стала получаться игра. Нам помогла, конечно, поддержка зрителей – трибуны «заговорили». Мы, безусловно, рассчитывали на такой результат, ведь в этом сезоне мы обыграли обоих лидеров чемпионата страны. У девочек всё получилось, — подчеркнул главный тренер ВК «Уралочка-НТМК» Николай Карполь. — Капитан признан самым ценным игроком, и это, на мой взгляд, тоже можно было предположить. Это игрок, который был и капитаном сборной России, который регулярно становится лидером.

Тем временем

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов ЕКВ «Уралочка-НТМК» 18 декабря в Екатеринбурге принимала команду «Динамо-Казань». Игра получилась очень напряжённой и завершилась суперволевой победой нашей команды на тай-брейке — 3:2.Лучшим игроком матча признана Ксения Парубец, рассказали в пресс-службе нашего волейбольного клуба.По словам главного тренера ВК «Динамо-Казань» Ришата Гилязутдинова, игра была хорошая, интересная как для зрителей, так и для специалистов.- 24 января — «Уралочка-НТМК» - «Хямеэнлинна» (Финляндия);- 5 февраля — «Динамо-Казань» - «Уралочка-НТМК»;- 20 февраля — «Уралочка-НТМК» - «Эджачибаши»;- 26 февраля — «Хямеэнлинна» - «Уралочка-НТМК».

Автор: Е.Р.