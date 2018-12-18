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18 декабрь 2018 23:08Новости / Развлечения

В Екатеринбурге «Уралочки» вырвали победу у клуба «Динамо-Казань»

фотография: ВК "Уралочка-НТМК".
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов ЕКВ «Уралочка-НТМК» 18 декабря в Екатеринбурге принимала команду «Динамо-Казань». Игра получилась очень напряжённой и завершилась суперволевой победой нашей команды на тай-брейке — 3:2.

Лучшим игроком матча признана Ксения Парубец, рассказали в пресс-службе нашего волейбольного клуба.

По словам главного тренера ВК «Динамо-Казань» Ришата Гилязутдинова, игра была хорошая, интересная как для зрителей, так и для специалистов. 

— Мы понимали, что и как нужно сделать, но сил сегодня не хватило, — сказал Ришат Гилязутдинов.

— Мы в начале были скованны, это не позволяло выигрывать. Потом стали свободнее, стала получаться игра. Нам помогла, конечно, поддержка зрителей – трибуны «заговорили». Мы, безусловно, рассчитывали на такой результат, ведь в этом сезоне мы обыграли обоих лидеров чемпионата страны. У девочек всё получилось, — подчеркнул главный тренер ВК «Уралочка-НТМК» Николай Карполь. —  Капитан признан самым ценным игроком, и это, на мой взгляд, тоже можно было предположить. Это игрок, который был и капитаном сборной России, который регулярно становится лидером.


Тем временем

Расписание матчей «Уралочки» в Лиге чемпионов (групповой этап, 2019 год).

- 24 января — «Уралочка-НТМК» - «Хямеэнлинна» (Финляндия);
- 5 февраля — «Динамо-Казань» - «Уралочка-НТМК»;
- 20 февраля —  «Уралочка-НТМК» - «Эджачибаши»;
- 26 февраля — «Хямеэнлинна» - «Уралочка-НТМК».

Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.

Автор: Е.Р.

Теги: екатеринбург уралочка-нтмк динамо-казань
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