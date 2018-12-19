Меню
Лента новостей
Двоих насильников-педофилов будут судить в Екатеринбурге11:09Снежные и морозные выходные ожидают жителей Екатеринбурга10:50Более килограмма наркоты нашли в квартире у жителя Артёмовского10:27Магазин загорелся рано утром в Нижнем Тагиле10:14Морозы до -28 градусов обрушатся на Свердловскую область09:51Экс-любовница Гуфа из Екатеринбурга продолжит карьеру на «Доме-2»09:42Екатеринбургский метрополитен планирует закупить восемь новых вагонов09:29Из цирка — вокруг света в Лапландию! Екатеринбуржцев приглашают в незабываемое новогоднее путешествие08:30Назвали свердловские дороги, которые отремонтируют в ближайшие три года07:55Под Екатеринбургом ночью дотла сгорели два дома и баня06:56В Нижнем Тагиле провели экстренное совещание по мусорной реформе06:30Отец девочки, из-за которой осудили фитнес-тренера: «Она могла всё придумать»06:00Видео. В Екатеринбурге вечером 18 декабря полыхали гараж и автомобиль00:57В Екатеринбурге машина со всего размаху влепилась в столб и оставила Автомагистральную без света00:06В Екатеринбурге «Уралочки» вырвали победу у клуба «Динамо-Казань»23:08Главный редактор «Вечёрки» Лев Кощеев примет участие в пресс-конференции Президента России Владимира Путина22:39В Екатеринбурге нелюди ограбили ветеранов войны и избили главу семьи21:15

Архив
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
19 декабрь 2018 08:30Новости / Развлечения

Из цирка — вокруг света в Лапландию! Екатеринбуржцев приглашают в незабываемое новогоднее путешествие

фотография: Ольга Зырянова. Продюсер Гия Эрадзе обещал свой «фирменный почерк» — сочетание уникальных цирковых номеров и роскошных сценических шоу.
Новогоднюю ёлку уже начали наряжать в Екатеринбургском государственном цирке. Но главная работа кипит на манеже: здесь создают сказку — волшебную, яркую, добрую и по-настоящему новогоднюю. Так, как любят жители Екатеринбурга. И уже очень скоро они её увидят.

Создатели циркового шоу «Новогоднее путешествие в Лапландию», которое стартует 22 декабря на екатеринбургском манеже, не скрывают: когда готовили его, думали конкретно о жителях Екатеринбурга. 

— Екатеринбург один из немногих городов, где привыкли, что каждый Новый год в цирке им показывают волшебную и добрую сказку. Поверьте, так происходит далеко не везде. Поэтому, зная, что в новогодние праздники трупа шоу «Баронеты» будет с гастролями в этом замечательном городе, мы сразу знали, какой подарок подготовить им, — рассказал на прошедшей пресс-конференции Заслуженный артист России и Грузии, генеральный директор продюсерского центра «Королевский цирк» Гия ЭРАДЗЕ.


Подготовка к созданию новогоднего шоу началась ещё летом. Первыми взялись за кисть режиссёры и сценаристы — Заслуженные артисты России Лада и Александр САРНАЦКИЕ.

Для Лады столица Среднего Урала — особый город, здесь она родилась. Правда, будучи проездом (родители, цирковые артисты, были тут на гастролях). А этот её приезд, всего лишь второй, оказался не просто долгим, но и особенным:

— Я, наконец, побывала в роддоме, где появилась на свет, и с большим удовольствием сходила на концерт в Театр оперы и балета, — поделилась со зрителями Лада. — Но это были исключения из моего графика. Уже несколько месяцев, пока мы находимся в Екатеринбурге, наш основной маршрут — цирк и гостиница, а также выступления с перерывами на короткий отдых, а последние две недели — ещё и усиленные репетиции новогоднего представления.

Создатели шоу Лада и Александр САРНАЦКИЕ исполнят роли помощников «тёмных сил» ведьмы Бессинды и Тролля. Фото: Ольга ЗЫРЯНОВА.


Александр Сарнацкий в этом спектакле отвечает не только за внутреннее содержание и сюжет, но и за внешнее оформление: декорации, украшающие манеж, придуманы им.

В этом новогоднем спектакле Лада и Александр исполняют смешные клоунские роли ведьмы Бессинды и Тролля (соответственно), но вот только будут на стороне «тьмы». И всячески постараются испортить праздник по приказу своего «жуткого» начальства — Чёрной Королевы в исполнении Заслуженной артистки России Наталии ШИРОКАЛОВОЙ, а также её верного слуги Канцлера — дрессировщика Андрея ШИРОКАЛОВА. Зрители  увидят грозное «оружие» прославленных дрессировщиков, с которым они, к слову, управляются с улыбкой, — опасных и своенравных хищников: чёрных пантер, лигров, леопардов и тигров… 

— В этом году я очень просила Гию дать мне роль Снегурочки, но он отказал. А я  не обиделась! Такое уж у меня амплуа! — шутит повелительница хищников Наталья Широкалова. — Что ж, в сказке должны быть и злые силы, которые дети-зрители захотят во что бы то ни стало победить!

У зрителей не будет выбора… У них просто не получится оставаться равнодушными на протяжении всего представления. И не только потому что предусмотрена интерактивная программа. Но и потому, что каждый, наверняка, будет «болеть» за представителей светлой стороны – Принцессы (её роль играет воздушная гимнастка Альбина САБИРОВА) и её Феи-Крёстной (Принцесса Российского цирка, воздушная гимнастка Татьяна МАХОРТОВА), которые отправятся за приглашением на новогодний бал к Деду Морозу. На пути их будут подстерегать множество опасностей, подготовленные Чёрной Королевой и её помощниками.

Представители «светлой силы» спектакля — воздушные гимнастки и дрессировщики. Фото: Ольга ЗЫРЯНОВА.

А по пути к заветной цели вместе с Принцессой зрители совершат путешествие практически вокруг света: побывают в Королевстве птиц и полюбуются природной красотой и грацией розовых пеликанов, попугаев ара и какаду; перенесутся в знойную пустыню, где царственно вышагивает караван верблюдов; окажутся в волшебном мире игрушек и преодолеют снежную бурю; будут искать путь по звёздам, а укажет его гадалка из настоящего цыганского табора, кочующего с песнями и плясками, лошадьми и медведями.

— Более 100 животных и 130 артистов задействованы в новогоднем шоу. Вся атрибутика, в том числе декорации и костюмы занимают 20 огромных машин — это целый состав поезда, — перечисляет Гия Эрадзе. — Интересная сюжетная линия, роскошные костюмы артистов, уникальные номера — масштабные цирковые жанровые... В общем, наш фирменный почерк.


Кроме того, по обещаниям создателей, в этот раз представление изобилует песнями, которые написаны специально для этого шоу, — исполняют их сами цирковые артисты, которым пришлось взять на себя ещё и большую актёрскую нагрузку! 

Увидеть шоу, которое создавалось в родном городе, и было придумано специально для его жителей, екатеринбуржцы смогут включительно по 13 января.

Дед Мороз, он же — технический директор шоу и дрессировщик Алексей Плотников, покажет чудеса дрессуры медведей. Фото: Ольга ЗЫРЯНОВА. 

Автор: Ольга Зырянова

Печать
Похожие новости:
Шоу Гии Эрадзе Новогодняя музыкальная цирковая сказка «Новогоднее путешествие в Лапландию» Праздник детства в цирке Праздник детства в цирке Клоуны откроют единицу измерения

Мы в социальных сетях
Популярные новости
Морозы до -33 градусов резко обрушатся на Екатеринбург
Морозы до -33 градусов резко обрушатся на Екатеринбург
07:26, 16 декабрь
Екатеринбург потрясли красотки на пилонах
Екатеринбург потрясли красотки на пилонах
07:00, 17 декабрь
Росомаха попала в видеоловушку в Свердловской области
Росомаха попала в видеоловушку в Свердловской области
09:20, 16 декабрь
Со станции метро «Уралмаш» экстренно эвакуировали пассажиров
Со станции метро «Уралмаш» экстренно эвакуировали пассажиров
16:20, 16 декабрь
Чтиво
Повелитель хаоса
Повелитель хаоса
02:40, 17 декабрь
Выставка о Святой Великомученице Екатерине откроется в Музее ИЗО
Выставка о Святой Великомученице Екатерине откроется в Музее ИЗО
07:52, 16 декабрь
Ломка
Полезные игры на службе здоровья
Полезные игры на службе здоровья
09:09, 12 ноябрь
Как нам услышать друг друга
Как нам услышать друг друга
10:09, 27 август
Приобрести PDF
Реклама
Подписаться
Реклама О газете Контакты

Сетевое издание "вечерний-екатеринбург.рф" 16+

Главный редактор Кощеев Л.Л.

Учредитель ООО "Вечерний Екатеринбург"

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67690 от 10 ноября 2016 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Адрес редакции: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5, оф.610

Телефон редакции: +7(343) 342-22-22

Почта редакции: secr@urn.ru

Яндекс.Метрика
Copyright 2009-2018.

При использовании материалов сайта ссылка обязательна.