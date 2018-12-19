Из цирка — вокруг света в Лапландию! Екатеринбуржцев приглашают в незабываемое новогоднее путешествие

— Екатеринбург один из немногих городов, где привыкли, что каждый Новый год в цирке им показывают волшебную и добрую сказку. Поверьте, так происходит далеко не везде. Поэтому, зная, что в новогодние праздники трупа шоу «Баронеты» будет с гастролями в этом замечательном городе, мы сразу знали, какой подарок подготовить им, — рассказал на прошедшей пресс-конференции Заслуженный артист России и Грузии, генеральный директор продюсерского центра «Королевский цирк» Гия ЭРАДЗЕ.

— Я, наконец, побывала в роддоме, где появилась на свет, и с большим удовольствием сходила на концерт в Театр оперы и балета, — поделилась со зрителями Лада. — Но это были исключения из моего графика. Уже несколько месяцев, пока мы находимся в Екатеринбурге, наш основной маршрут — цирк и гостиница, а также выступления с перерывами на короткий отдых, а последние две недели — ещё и усиленные репетиции новогоднего представления.

— В этом году я очень просила Гию дать мне роль Снегурочки, но он отказал. А я не обиделась! Такое уж у меня амплуа! — шутит повелительница хищников Наталья Широкалова. — Что ж, в сказке должны быть и злые силы, которые дети-зрители захотят во что бы то ни стало победить!

— Более 100 животных и 130 артистов задействованы в новогоднем шоу. Вся атрибутика, в том числе декорации и костюмы занимают 20 огромных машин — это целый состав поезда, — перечисляет Гия Эрадзе. — Интересная сюжетная линия, роскошные костюмы артистов, уникальные номера — масштабные цирковые жанровые... В общем, наш фирменный почерк.

Новогоднюю ёлку уже начали наряжать в Екатеринбургском государственном цирке. Но главная работа кипит на манеже: здесь создают сказку — волшебную, яркую, добрую и по-настоящему новогоднюю. Так, как любят жители Екатеринбурга. И уже очень скоро они её увидят.Создатели циркового шоу «Новогоднее путешествие в Лапландию», которое стартует 22 декабря на екатеринбургском манеже, не скрывают: когда готовили его, думали конкретно о жителях Екатеринбурга.Подготовка к созданию новогоднего шоу началась ещё летом. Первыми взялись за кисть режиссёры и сценаристы — Заслуженные артисты России Лада и Александр САРНАЦКИЕ.Для Лады столица Среднего Урала — особый город, здесь она родилась. Правда, будучи проездом (родители, цирковые артисты, были тут на гастролях). А этот её приезд, всего лишь второй, оказался не просто долгим, но и особенным:Александр Сарнацкий в этом спектакле отвечает не только за внутреннее содержание и сюжет, но и за внешнее оформление: декорации, украшающие манеж, придуманы им.В этом новогоднем спектакле Лада и Александр исполняют смешные клоунские роли ведьмы Бессинды и Тролля (соответственно), но вот только будут на стороне «тьмы». И всячески постараются испортить праздник по приказу своего «жуткого» начальства — Чёрной Королевы в исполнении Заслуженной артистки России Наталии ШИРОКАЛОВОЙ, а также её верного слуги Канцлера — дрессировщика Андрея ШИРОКАЛОВА. Зрители увидят грозное «оружие» прославленных дрессировщиков, с которым они, к слову, управляются с улыбкой, — опасных и своенравных хищников: чёрных пантер, лигров, леопардов и тигров…У зрителей не будет выбора… У них просто не получится оставаться равнодушными на протяжении всего представления. И не только потому что предусмотрена интерактивная программа. Но и потому, что каждый, наверняка, будет «болеть» за представителей светлой стороны – Принцессы (её роль играет воздушная гимнастка Альбина САБИРОВА) и её Феи-Крёстной (Принцесса Российского цирка, воздушная гимнастка Татьяна МАХОРТОВА), которые отправятся за приглашением на новогодний бал к Деду Морозу. На пути их будут подстерегать множество опасностей, подготовленные Чёрной Королевой и её помощниками.А по пути к заветной цели вместе с Принцессой зрители совершат путешествие практически вокруг света: побывают в Королевстве птиц и полюбуются природной красотой и грацией розовых пеликанов, попугаев ара и какаду; перенесутся в знойную пустыню, где царственно вышагивает караван верблюдов; окажутся в волшебном мире игрушек и преодолеют снежную бурю; будут искать путь по звёздам, а укажет его гадалка из настоящего цыганского табора, кочующего с песнями и плясками, лошадьми и медведями.Кроме того, по обещаниям создателей, в этот раз представление изобилует песнями, которые написаны специально для этого шоу, — исполняют их сами цирковые артисты, которым пришлось взять на себя ещё и большую актёрскую нагрузку!Увидеть шоу, которое создавалось в родном городе, и было придумано специально для его жителей, екатеринбуржцы смогут включительно по 13 января.

Автор: Ольга Зырянова