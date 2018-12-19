Экс-любовница Гуфа из Екатеринбурга продолжит карьеру на «Доме-2»

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фотография: Яна ШЕВЦОВА / vk.com.
Скандально известная, теперь уже бывшая, любовница Гуфа из Екатеринбурга Яна Шевцова продолжит свою «карьеру» человека, которого все обсуждают. 18-летнюю девушку пригласили на телевизионное шоу «Дом-2».
Об этом девушка рассказала журналу «Старт-Хит». Она уже назвала объект, за любовь которого будет бороться.
«Мне часто на глаза попадаются снимки Захара Саленко, участника шоу. Буду бороться за него!, - предупредила юная леди.
Напомним, ранее Яна рассказала в СМИ, что встречалась с рэпером Гуфом и якобы стала причиной его расставания с певицей Кэти Топурия. В свою очередь, известный исполнитель только однажды прокомментировал эту историю: он сказал, что Яну под него подложили после одного из концертов в Екатеринбурге
, а с Кэти они расстались совсем по другой причине.
Автор: О.З.
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