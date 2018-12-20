Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун лидирует на Чемпионате России после короткой программы

Екатеринбургский фигурист Максим КОВТУН лидирует после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Саранске. Уральский спортсмен набрал 95,14 балла. Занять лидирующую позицию фигуристу не помешало даже падение, которое было допущено при заходе на тройной аксель. Получить высокие баллы Ковтуну помогли чисто выполненные другие элементы, в частности, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а также четверной тулуп.

— Сегодня был настроен справиться с программой, но неожиданная ошибка на тройном акселе. Пока могу только предполагать, что, может быть, после второго четверного поддался эмоциям. Надо было голову холодной держать, но, упав, понял — сдавать программу нельзя, — рассказал Максим Ковтун в интервью агентству ТАСС.

Второе место после исполнения короткой программы занимает победитель двух последних чемпионатов России Михаил КОЛЯДА. Он уступает Ковтуну 0,44 балла. Замыкает тройку Константин МИЛЮКОВ. Всего в короткой программе участвовали 16 спортсменов.

Победитель чемпионата России определится 21 декабря, когда мужчины-одиночники представят произвольную программу.

Автор: Елена Загородняя