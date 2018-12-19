В Нижнем Тагиле назначили нового вице-мэра

Мэр Нижнего Тагила Владислав ПИНАЕВ подписал приказ о назначении на должность первого заместителя главы городской администрации Вячеслава ГОРЯЧКИНА. Сегодня, 19 декабря, Вячеслав Алексеевич уже приступил к своим должностным обязанностям.Как передаёт пресс-служба муниципалитета, Горячкин известен тагильчанам по работе в Нижнетагильской Гордуме 5 и 6 созывов.Вот какую справку приводит пресс-служба администрации города.

Автор: С.Б.