В Екатеринбурге годовалый ребёнок заразился свиным гриппом

Сегодня, 17 декабря, в Екатеринбурге выявили заболевших свиным и гонконгским гриппом. Вирус свиного гриппа обнаружили у ребёнка в возрасте 1 года и 2 месяцев. Сообщается, что в больницу малыша повезли с пневмонией. После анализов стало ясно, что ребёнок болеет гриппом. Прививку ему не ставили.Гонконгский грипп обнаружили у двух женщин: 66-летняя пенсионерка не была привита, а 33-летняя пациентка перенести грипп в лёгкой форме благодаря своевременной вакцинации.Отмечается, что в Екатеринбурге ожидается рост заболеваемости гриппом после зимних каникул.

Автор: К.Е.