Банда мошенников, укравшая у бизнесменов технику на 50 миллионов, задержана в Екатеринбурге

Как рассказал начальник ОБОП ГУ МВД по Свердловской области Сергей МАКСИМОВ, в Екатеринбурге задержали предполагаемых членов группировки, которая занималась мошенничеством в сфере лизинга. По данным силовиков, жертвы преступников - лизинговые компании, сдававшие в аренду автомобили и спецтехнику. Общий ущерб составил около 50 миллионов рублей. В группу мошенников входило минимум 4 человека. Их задержали 12 декабря. Сейчас у задержанных - подписка о невыезде.Сообщается, что против участников банды возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.По данным Сергея Максимова, предполагаемые аферисты организовывали фиктивные фирмы, чтобы ввести в заблуждение службы безопасности лизинговых компаний. Как только дорогостоящее оборудование было у членов группы, телефоны фирм были отключены, а техника отправлялась в страны бывшего СССР или Дагестан.Так, мошенники украли такой транспорт, как грузовик MAN, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и даже экскаватор Hitachi.Сергей Максимом отметил, что преступная группа причастна как минимум к пяти эпизодам преступной деятельности аналогичного характера. Данные материалы сейчас находятся в отделах полиции Екатеринбурга. Принимается решение о возбуждении дополнительных уголовных дел.

Автор: К.Е.