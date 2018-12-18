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18 декабрь 2018 00:10Новости / Общество

Таможенники забрали у пассажирки шесть вёдер с массой для приготовления сыра

фотография: архив.
Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, пассажирка пыталась пронести через зону таможенного контроля в Кольцово 34 килограмма незадекларированных ингредиентов для приготовления сыра из Стамбула. Таможенники изъяли 20 пакетов с рассыпчатым содержимым и шесть ведёр с массой для производства сыров.

Сначала женщина сказала, что везёт ингредиенты на можно из местных предприятий. После того, как ей сказали, что товар необходимо задекларировать, женщина пояснила, что будет использовать его сама.

В отношении женщины начали административное расследование, 34 килограмма ингредиентов отобрали.

Автор: К.Е.

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