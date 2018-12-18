В Свердловском областном перинатальном центре родился 40-тысячный малыш. Радостное событие произошло накануне своего восьмилетия медицинского учреждения, ведущего свою статистику с 2010 года. Почётным новорожденным стал мальчик Арсений.

Счастливой мамой стала жительница Каменска-Уральского. Примечательно, что в этот день она родила двойню, однако именно Арсений весом 2680 грамм успел появиться первым, завоевав тем самым «юбилейный» статус. За ним последовала сестрёнка Валерия весом 2440 грамм.

Специалисты, принимавшие участие в появлении малыша на свет, пожелали маме и её малышам здоровья и подарили полезные подарки для новорождённых, сообщает пресс-служба Областной детской клинической больницы.

— Я счастлива, находясь рядом со своими малышами. Роды у меня прошли хорошо, с момента поступление в больницу специалисты были очень внимательны и оказывали мне морально-психологическую поддержку, за что им огромное спасибо, — поделилась молодая мама малышей Анастасия.

Сейчас мама и малыши чувствуют себя хорошо, и готовятся к выписке.

Справка

Областной перинатальный центр — крупнейшее медицинское учреждение родовспоможения Свердловской области, действующее на базе Областной детской клинической больницы. На протяжении уже восьми лет центр успешно оказывает высокотехнологичную помощь, как для мамы, так и для её малыша. Здесь родоразрешаются одни из самых тяжелых пациенток и выхаживаются самые маленькие малыши. Ежедневно в центре на свет появляется порядка 15 малышей.

Автор: Елена Загородняя