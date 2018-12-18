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18 декабрь 2018 16:24Новости / Общество

В Свердловской области запретят платные парковки рядом с больницами и школами

фотография: Архив редакции.
В Свердловской области запретят платные парковки рядом с государственными и муниципальными объектами. За принятие соответствующего закона проголосовали депутаты регионального Законодательного собрания.
Согласно новым правилам, платные парковки нельзя будет размещать на территориях, примыкающих к больницам, образовательным учреждениям, а также учреждениям культуры и спорта. Попали в список также здания, где размещаются органы государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, платные парковки будут запрещены на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.
Детали реализации положений закона будут определятся нормативными актами правительства Свердловской области.

Автор: Елена Загородняя

Теги: Екатеринбург парковки платные парковки Свердловская область транспорт
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