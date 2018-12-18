В Свердловской области запретят платные парковки рядом с больницами и школами

В Свердловской области запретят платные парковки рядом с государственными и муниципальными объектами. За принятие соответствующего закона проголосовали депутаты регионального Законодательного собрания.

Согласно новым правилам, платные парковки нельзя будет размещать на территориях, примыкающих к больницам, образовательным учреждениям, а также учреждениям культуры и спорта. Попали в список также здания, где размещаются органы государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, платные парковки будут запрещены на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.

Детали реализации положений закона будут определятся нормативными актами правительства Свердловской области.

Автор: Елена Загородняя