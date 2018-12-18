Первая «Ласточка» в Тюменском направлении отправится в канун Нового года

Первый скоростной пригородный поезд «Ласточка» отправится 30 декабря по маршруту Екатеринбург — Камышлов — Талица . С 1 января 2019 года скоростные электрички будут курсировать между этими городами в ежедневном режиме. Время в пути составит 3,5 часа.

Из Екатеринбурга «Ласточка» будет отправляться в 17:11, по пути делать остановки на станциях Первомайская, Шарташ, Косулино, Баженово, Шипелово, Богданович, Еланский, Камышлов, Ощепково и прибывать в Талицу в 20:44. Из Талицы поезд будет отправляться утром в 05:33 и прибывать в столицу Урала в 09:15. Первый обратный рейс «Ласточки» состоится 31 декабря, следующий — 2 января.

На предновогодние рейсы Екатеринбург — Талица и Талица — Екатеринбург билет будет стоить 266 рублей, по тарифу обычного пригородного поезда. Первым пассажирам вручат памятные подарки, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Отметим, что ранее, чтобы добраться из столицы Урала до Талицы, пассажирам приходилось совершать пересадку на другую электричку на станции Ощепково. С запуском на данном направлении «Ласточки» время в пути сократится почти на час.

К слову

На Свердловской магистрали в конце декабря будут назначены специальные предновогодние рейсы «Ласточек» сообщением Кушва — Серов и Серов — Кушва, которые будут увязаны с рейсами скоростных электричек Екатеринбург — Кушва. Благодаря этому в пик предпраздничных перевозок можно будет добраться из областного центра до Серова без пересадок. 29 декабря «Ласточка» отправится из Екатеринбурга в 17:25, прибудет в Серов в 23:05. 30 декабря обратно из Серова отправится в 03:15 и прибудет в Екатеринбург в 09:25. Стоимость проезда на участке Кушва — Серов будет рассчитываться по тарифу обычного пригородного поезда.

Автор: Елена Загородняя