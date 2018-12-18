В Екатеринбурге пассажиры знакомятся с новыми остановками

В Екатеринбурге появились новые остановки общественного транспорта.Примечательно, что в микрорайоне Академический остановочные комплексы назвали в честь знаменитых людей. К примеру, на нечётной стороне улицы Вильгельма де Геннина (на пересечении с улицей Академика Тимофеева-Ресовского) остановку назвали именем академика Тимофеева-Ресовского, он известный биолог, а остановка на чётной стороне улицы Вильгельма де Геннина (на пересечении с проспектом Академика Сахарова) теперь называется «Академика Сахарова», передаёт екатеринбург.рф.Что касается Чкаловского района, то около дома № 74 на улице Щербакова появилась остановка под названием «Каменный ручей», а на улице Самолётная — «Табачная фабрика».

Автор: Е.Р.