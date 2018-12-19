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19 декабрь 2018 06:30Новости / Общество

В Нижнем Тагиле провели экстренное совещание по мусорной реформе

фотография: архив.
Вчера, 18 декабря, в администрации Нижнего Тагила прошло совещание, на котором обсудили вывоз и утилизацию мусора по новой схеме. Участие в нём приняли глава города Владислав Пинаев и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Вопрос формирования тарифов и нормативов накопления отходов и эксплуатации мусорного полигона стал главной темой обсуждения, сообщает "КП-Урал. В частности, глава города потребовал, чтобы компания-оператор «Рифей» зарегистрировалась в городе. Это позволит повысить качество работы, быстроту реакции на жалобы и вопросы жителей. Кроме того, налоги оператора, которому назначили самые высокие тарифы, пойдут в местную казну. 

Автор: О.З.

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