В Нижнем Тагиле провели экстренное совещание по мусорной реформе

Вчера, 18 декабря, в администрации Нижнего Тагила прошло совещание, на котором обсудили вывоз и утилизацию мусора по новой схеме. Участие в нём приняли глава города Владислав Пинаев и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.Вопрос формирования тарифов и нормативов накопления отходов и эксплуатации мусорного полигона стал главной темой обсуждения, сообщает "КП-Урал. В частности, глава города потребовал, чтобы компания-оператор «Рифей» зарегистрировалась в городе. Это позволит повысить качество работы, быстроту реакции на жалобы и вопросы жителей. Кроме того, налоги оператора, которому назначили самые высокие тарифы, пойдут в местную казну.

Автор: О.З.