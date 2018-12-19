Назвали свердловские дороги, которые отремонтируют в ближайшие три года

Стал известен перечень дорог Свердловской области, которые капитально отремонтируют в 2018–2020 годах. В него вошло более 250 объектов.Как сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, в список попали дороги, задействованные в суточной «маятниковой» миграции – то есть это дороги, по которым свердловчане часто ездят из одного населённого пункта в другой. К примеру, речь о дорогах в Серовском и Алапаевском направлениях.В частности, с 2019 по 2021 год также будут отремонтированы 17 сельских дорог, которые обеспечат сообщение с трассами.Особое внимание и к дорогам возле школ и детских садов, где требуется обустройство пешеходных переходов, светофоров, «лежачих полицейских» и ограждений.На ремонт автодорог в бюджете региона предусмотрено по 2,4 миллиарда рублей в 2019 и 2020 годах и 2 миллиарда рублей в 2021 году.

Автор: О.З.