Екатеринбургский метрополитен планирует закупить восемь новых вагонов

Восемь новых вагонов планирует закупить Екатеринбургский метрополитен. Это будет четыре промежуточных и четыре головных вагона.Как следует из информации на сайте госзакупок, за новый состав в подземке готовы заплатить до 562 миллионов рублей.Вагоны должны быть синего цвета. Заявки на конкурс принимаются до 11 января, а победители будут объявлены до 14-го. Прежде, чем запустить новые вагоны в путь, их осмотрят и проинспектируют в электродепо «Калиновское».

Автор: О.З.