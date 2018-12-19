Снежные и морозные выходные ожидают жителей Екатеринбурга

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фотография: Сегодня, 19 декабря, днём в мегаполисе ожидается -9 - -11 градусов. Фото: Станислав Бессонов.
Синоптики Уральского Гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в Екатеринбурге во второй половине этой недели.
Сегодня, 19 декабря, днём в мегаполисе ожидается -9 - -11 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. В ночь со среды на четверг столбики термометров опустятся до отметки -15 - -17 градусов.
В четверг, 20 декабря, днём синоптики обещают -12 - -14 градусов. Переменная облачность, без осадков. В ночь на пятницу жителей уральской столицы вновь ожидает -15 - -17 градусов.
В пятницу, 21 декабря, днём будет -11 - -13 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков.
Что касается уикенда, то, по данным gismeteo, в субботу, 22 декабря, днём будет -14 градусов. А в воскресенье, 23 декабря, до -20 градусов. Ночью — в районе – 19 - -23 градусов. И в субботу, и в воскресенье будет идти снег.
О том, какая погода в ближайшие дни будет на территории всей Свердловской области, вы можете узнать по этой ссылке.Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.
Автор: С.Б.
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