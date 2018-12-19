Дорогостоящее оборудование арестовали за долги у свердловского предприятия

В Свердловской области предприятие, которое занимается выпуском изделий для строительства, накопило по налоговым платежам и страховым взносам долг в 1,8 млн. рублей. Судебные приставы Каменска-Уральского для взыскания этой суммы арестовали у организации дорогостоящее оборудование.Как уточняет пресс-служба УФССП по Свердловской области, арестованы были железный блок-контейнер, четыре контейнера 40ФТ, а также ластогиб трёхвалковый механический, загибочный станок Sahinler и установка «Кондор 1-40», предназначенная для производства строительных изделий.После этого, как уточняют в пресс-службе, большая часть задолженности была погашена. Сейчас остаток долга составляет 340 тыс. рублей.

Автор: С.Б.