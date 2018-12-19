Главный редактор «Вечёрки» Лев Кощеев примет участие в пресс-конференции Президента России Владимира Путина

В Москве завтра,пройдёт ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира ПУТИНА. Глава государства в течение трёх часов в прямом эфире будет отвечать на наиболее актуальные вопросы.По данным vesti.ru, были аккредитованы 1 702 журналиста из российских городов и стран зарубежья (в прошлом году было 1 640 человек).Среди журналистов в Центре международной торговли, где пройдёт пресс-конференция, будет и главный редактор газеты «Вечерний Екатеринбург» Лев КОЩЕЕВ.

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