На Среднем Урале построят новый пункт содержания бездомных собак

— Мы запустили пилотный проект — создание межмуниципальных центров передержки ненужных животных. Первый такой центр появится в городе Заречный. Надеемся, опыт будет удачным, — рассказал Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области Михаил ЕРШОВ.

Представители органов исполнительной власти Свердловской области, министерств и ведомств, а также зоозащитники, которые входят в состав Совета по обращению с бездомными животными, предложили построить пункты временного содержания отловленных собак.Кроме того, на прошедшей пресс-конференции в ТАСС, Ершов рассказал о том, что с 2015 года в нашем регионе работает закон, согласно которому отловом безнадзорных животных обязаны заниматься муниципалитеты. Направляются на это и средства из областного бюджета: в 2019 году планируется выделить более 105 миллионов рублей.

Автор: О.З.