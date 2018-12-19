В Свердловской области могут создать регионального оператора по отлову собак

— Им станет некое автономное учреждение, которое будет координировать реализацию всех законов по обращению с животными — и регионального, и федерального. Одним словом, данная структура станет неким региональным оператором, — рассказал председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области Михаил ЕРШОВ.

— Есть такие категории собак, которые не смогут адаптироваться к другой жизни — в семье, а значит нужно продумать вопрос, как их контролировать в условиях свободы и минимизировать опасность для человека, — пояснила на прошедшей пресс-конференции в ТАСС руководитель благотворительного фонда «ЗООзащита» Анна ВАЙМАН.

— В качестве отличительного знака (чипа) можно использовать, например, ярлык в ухе, — пояснила Анна Вайман. — С его помощью мы можем отслеживать собак, повторно прививать, помогать и вообще следить за их поведением на воле.

Летом 2018 года в Свердловской области был создан Совет по вопросу обращения с безнадзорными животными. В числе инициатив совета стало предложение создать в регионе государственную организацию, которая будет курировать работу по содержанию и отлову безнадзорных животных.Кроме того, советом решается вопрос о том, как обезопасить человека от собак, которых после отлова придётся возвращать на волю.В частности, зоозащитники предлагают отлавливать, вакцинировать и стерилизовать таких собак. А затем чипировать.

Автор: О.З.