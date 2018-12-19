Движение по Тюменской трассе полностью закроют на пять ночей

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень по ночам будут полностью перекрывать движение автотранспорта. Ограничения будут действовать с 21 по 25 декабря в ночное время с 01:00 до 05:00. Перекрытие связано с проведением работ по монтажу балок пролётного строения путепровода на 15-м км автодороги, сообщает Уралуправтодор.

Ограничение движение в сторону Екатеринбурга будет проводиться 21 ,22, 23, 24 и 25 декабря по следующему графику.

* с 01:00 до 02:30 — закрытие движения; -

* с 02:30 до 03:30 — временное открытие движения;

* с 03:30 до 05:00 — закрытие движения;

* с 05:00 – открытие движения.

На месте будет работать регулировщик, который направит транспортные средства по объездным путям. Объезд будет организован через ЕКАД.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию о перекрытии трассы при планировании своего маршрута.

Автор: Елена Загородняя