Скоростные «Ласточки» совершат специальные предновогодние рейсы в Кушву и Серов

На Свердловской магистрали в конце декабря будут назначены специальные предновогодние рейсы «Ласточек» сообщением Кушва — Серов и Серов — Кушва.

Расписание будет состыковано с рейсами скоростных электричек Екатеринбург — Кушва, благодаря чему в канун новогодних праздников пассажиры смогут добраться из уральской столицы до Серова без пересадок, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Из Екатеринбурга предновогодняя «Ласточка» отправится 29 декабря в 17:25 и прибудет в Серов в 23:05. Обратный рейс состоится 30 декабря — он отправится из Серова в 03:15 и прибудет в Екатеринбург в 09:25. Стоимость проезда на участке между Кушвой и Серовом будет рассчитываться по тарифу обычного пригородного поезда.

Автор: Елена Загородняя