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19 декабрь 2018 18:52Новости / Общество

Скоростные «Ласточки» совершат специальные предновогодние рейсы в Кушву и Серов

фотография: Свердловская пригородная компания.
На Свердловской магистрали в конце декабря будут назначены специальные предновогодние рейсы «Ласточек» сообщением Кушва — Серов и Серов — Кушва.
Расписание будет состыковано с рейсами скоростных электричек Екатеринбург — Кушва, благодаря чему в канун новогодних праздников пассажиры смогут добраться из уральской столицы до Серова без пересадок, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
Из Екатеринбурга предновогодняя «Ласточка» отправится 29 декабря в 17:25 и прибудет в Серов в 23:05. Обратный рейс состоится 30 декабря — он отправится из Серова в 03:15 и прибудет в Екатеринбург в 09:25. Стоимость проезда на участке между Кушвой и Серовом будет рассчитываться по тарифу обычного пригородного поезда.
Напомним, что 30 декабря отправится первый скоростной пригородный поезд «Ласточка» по маршруту Екатеринбург — Камышлов — Талица. С 1 января 2019 года скоростные электрички будут курсировать между этими городами в ежедневном режиме.  

Автор: Елена Загородняя

Теги: Екатеринбург Свердловская железная дорога Ласточки электрички
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