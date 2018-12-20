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20 декабрь 2018 01:55Новости / Общество

В Екатеринбурге открыли цех по выпуску самолётов для экстренных служб

фотография: Департамент информационной политики Свердловской области.
На площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» открылся цех по производству самолётов L-410. Многоцелевой двухмоторный пассажирский самолёт будут собирать на базе Уральского завода гражданской авиации.
Открытие нового цеха позволит ежегодно производить до 20 единиц самолётов L-410, которые будут поставляться региональным авиаперевозчикам, использоваться для нужд МЧС, Центра медицины катастроф и других экстренных служб, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
— До конца текущего года мы отгрузим гражданским заказчикам пять таких самолётов, в планах на 2019 год — выпуск 18 самолётов L-410», — рассказал генеральный директор Уральского завода гражданской авиации Вадим БАДЕХА.
По его словам, за последние три года на заводе было создано около 500 высокопроизводительных рабочих мест, в ближайшие два-три года будет создано ещё столько же.
Решение о локализации производства универсального двухмоторного самолёта для местных воздушных линий L-410 на базе Уральского завода гражданской авиации было принято в 2015 году. В новом производственном комплексе УЗГА также продолжит выпуск самолётов Diamond DA 42 и вертолётов Bell-407. Объём инвестиций в проект составил около 200 миллионов рублей.
Справка
Особая экономическая зона «Титановая долина» —  одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Первая очередь расположена в Верхней Салде —  площадка так и называется «Салда». В августе правительство РФ приняло решение увеличить площадь ОЭЗ за счёт участков в Екатеринбурге и на территории Сысертского городского округа.

Автор: Елена Загородняя

Теги: Екатеринбург Свердловская область титановая долина самолёты производство
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