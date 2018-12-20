На трассе «Урал» в 2019 году нанесут шумовую разметку

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фотография: E1.RU.
Шумовую разметку планируется нанести на разделительной полосе участка трассы М5 «Урал», пишут «Известия». Она представляет собой искусственные неровности на асфальте и (в теории) удерживает водителей от выезда на полосу встречного движения.
Обычно такую разметку делают там, где нет возможности установить барьерные ограждения. Появится она на уральской трассе, как ожидается, уже в следующем году.Присылайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru, и о вас узнают тысячи людей.
Автор: Н.Б.
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