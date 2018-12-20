Обнародован список екатеринбургских улиц, на которых запретят остановку транспорта

В столице Урала в начале 2019 года планируется расширить список улиц, на которых запретят остановку транспорта.В частности, под угрозой вывоза эвакуатором окажутся машины, припаркованные на участке ул. Энгельса от Луначарского до Бажова, Первомайской (на 80-метровом отрезке до перекрёстка со стороны ул. Мичурина, а также в 70 метрах до перекрёстков со стороны улиц Тимирязева и Студенческая), на участке ул. Генеральской от пересечения с ул. Первомайской до дома № 12.Кроме того, знаки «Остановка запрещена» появятся на площади Кирова, ул. Луначарского от Декабристов до Народной Воли, ул. Студенческой от Комвузовской до Кулибина, ул. Машиностроителей от площади 1-й Пятилетки до 22 Партсъезда, на дублере улицы Технической вдоль дома №14, вдоль дома №19 по ул. Соболева,в пер. Трамвайныйот ул. Маяковского до здания №4,внутриквартальном проезде от 8 Марта (между домами №16а и №18) до Вайнера и внутриквартальном проезде от ул. Бабушкина до здания №24а.

Автор: Н.Б.