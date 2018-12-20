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20 декабрь 2018 09:38Новости / Общество

Обнародован список екатеринбургских улиц, на которых запретят остановку транспорта

фотография: архив.
В столице Урала в начале 2019 года планируется расширить список улиц, на которых запретят остановку транспорта.

В частности, под угрозой вывоза эвакуатором окажутся машины, припаркованные на участке ул. Энгельса от Луначарского до Бажова, Первомайской (на 80-метровом отрезке до перекрёстка со стороны ул. Мичурина, а также в 70 метрах до перекрёстков со стороны улиц Тимирязева и Студенческая), на участке ул. Генеральской от пересечения с ул. Первомайской до дома № 12.

Кроме того, знаки «Остановка запрещена» появятся на площади Кирова, ул. Луначарского от Декабристов до Народной Воли, ул. Студенческой от Комвузовской до Кулибина, ул. Машиностроителей от площади 1-й Пятилетки до 22 Партсъезда, на дублере улицы Технической вдоль дома №14, вдоль дома №19 по ул. Соболева, в пер. Трамвайный от ул. Маяковского до здания №4, внутриквартальном проезде от 8 Марта (между домами №16а и №18) до Вайнера и внутриквартальном проезде от ул. Бабушкина до здания №24а.

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Автор: Н.Б.

Теги: остановка запрещена эвакуатор улицы екатеринбург
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