Космонавт из Екатеринбурга вернулся на Землю

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фотография: Роскосмос.
Космонавт из Екатеринбурга Сергей ПРОКОПЬЕВ вернулся на Землю. А вместе с ним — астронавты Александр ГЕРСТ и Серина АУНЬЁН-ЧЭНСЕЛЛОР. Аппарат приземлился в казахстанской степи 20 декабря в 10:11 по екатеринбургскому времени.
По информации Роскосмоса, спуск с орбиты и посадка прошли в штатном режиме. Члены экипажа чувствуют себя хорошо. Их уже извлекли из капсулы.
Напомним, наш земляк провёл на МКС 197 дней.Присылайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru, и о вас узнают тысячи людей.
Автор: Н.Б.
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