Космонавт из Екатеринбурга вернулся на Землю

Космонавт из Екатеринбурга Сергей ПРОКОПЬЕВ вернулся на Землю. А вместе с ним — астронавты Александр ГЕРСТ и Серина АУНЬЁН-ЧЭНСЕЛЛОР. Аппарат приземлился в казахстанской степи 20 декабря в 10:11 по екатеринбургскому времени.По информации Роскосмоса, спуск с орбиты и посадка прошли в штатном режиме. Члены экипажа чувствуют себя хорошо. Их уже извлекли из капсулы.Напомним, наш земляк провёл на МКС 197 дней.

Автор: Н.Б.