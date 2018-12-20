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20 декабрь 2018 10:46Новости / Общество

Космонавт из Екатеринбурга вернулся на Землю

фотография: Роскосмос.
Космонавт из Екатеринбурга Сергей ПРОКОПЬЕВ вернулся на Землю. А вместе с ним — астронавты Александр ГЕРСТ и Серина АУНЬЁН-ЧЭНСЕЛЛОР. Аппарат приземлился в казахстанской степи 20 декабря в 10:11 по екатеринбургскому времени. 

По информации Роскосмоса, спуск с орбиты и посадка прошли в штатном режиме. Члены экипажа чувствуют себя хорошо. Их уже извлекли из капсулы.

Напомним, наш земляк провёл на МКС 197 дней.

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Автор: Н.Б.

Теги: космонавт екатеринбург мкс земля сергей прокопьев
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