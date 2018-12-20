Синоптики обещают свердловчанам до минус 30 градусов

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фотография: архив.
В Свердловскую область пришли морозы. Правда, пока их можно ощутить только в тёмное время суток. К примеру, ночью 20 декабря столбик термометра опускался местами до минус 30 градусов, ночью 21 и 22 декабря нам обещают до минус 28—минус 29 градусов.
Днём ещё вполне терпимо: например, сегодня синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют в светлое время суток минус 12 — минус 17 градусов. 21 декабря будет чуть теплее: минус 11 — минус 16 градусов.
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Автор: Н.Б.
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