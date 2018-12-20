Под Екатеринбургом скончался отец известного певца Александра Малинина

В Косулино, что недалеко от Екатеринбурга, на 80-м году жизни скончался отец Александра Малинина Николай Выгузов, сообщает E1.ru cо ссылкой на «Собеседник».В последние годы отец известного певца тяжело болел, недавно перенёс инсульт, а последние несколько дней вовсе провёл в коме.Меж тем звёздный сын узнал о смерти отца из звонка матери, но приехать на похороны не смог, однако помог в их организации, взял все расходы на себя.Николая Степановича похоронили на местном кладбище.

Автор: Е.Р.