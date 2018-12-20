Меню
Лента новостей
Москва. Владимир Путин развеял слухи о запрете хождения валюты17:09Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту отравления детей в Образовательном центре № 2516:55В Свердловской области «накрыли» бывший свинарник, где бодяжили алкоголь16:40Москва. Владимир Путин дал обещание жениться16:07Видео. В Екатеринбурге в школе распылили перцовый баллончик15:57Москва. Челябинцы задали вопрос о переработке мусора15:36В Екатеринбурге в конце декабря пройдут круглосуточные рейды по ловле пьяных водителей14:59Под Екатеринбургом скончался отец известного певца Александра Малинина14:45В суд ушло дело свердловского душегуба13:52Москва. Есть свой вопрос Президенту и у «Вечёрки»13:41Видео. в Екатеринбурге в жёстком ДТП женщина-водитель сильно разбила голову13:17В Екатеринбурге послезавтра стартует фестиваль светового искусства НЕ ТЕМНО12:56Москва. Одной из первых перед пресс-конференцией Президента России дала интервью Снегурочка12:35В Екатеринбурге на карантин закрыли Образовательный центр № 2512:22ВТБ принял участие в фестивале жилья «Домофест»12:00Синоптики обещают свердловчанам до минус 30 градусов11:23Удар полицейского по лицу стоил жителю Верхней Пышмы свободы11:12

Архив
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
20 декабрь 2018 14:45Новости / Общество

Под Екатеринбургом скончался отец известного певца Александра Малинина

фотография: "Россия-1".
В Косулино, что недалеко от Екатеринбурга, на 80-м году жизни скончался отец Александра Малинина Николай Выгузов, сообщает E1.ru cо ссылкой на «Собеседник».

В последние годы отец известного певца тяжело болел, недавно перенёс инсульт, а последние несколько дней вовсе провёл в коме.

Меж тем звёздный сын узнал о смерти отца из звонка матери, но приехать на похороны не смог, однако помог в их организации, взял все расходы на себя.

Николая Степановича похоронили на местном кладбище. 

Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.

Автор: Е.Р.

Теги: екатеринбург николай выгузов александр малинин
Печать
Похожие новости:
Николай Коляда обнародовал отрывки из завещания Николай Коляда обнародовал отрывки из завещания В Серове во время ДТП отец придавил насмерть собственного 11-летнего сына В Серове во время ДТП отец придавил насмерть собственного 11-летнего сына Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни На 83-м году жизни умер Станислав Говорухин На 83-м году жизни умер Станислав Говорухин

Мы в социальных сетях
Популярные новости
Морозы до -33 градусов резко обрушатся на Екатеринбург
Морозы до -33 градусов резко обрушатся на Екатеринбург
07:26, 16 декабрь
Екатеринбург потрясли красотки на пилонах
Екатеринбург потрясли красотки на пилонах
07:00, 17 декабрь
Росомаха попала в видеоловушку в Свердловской области
Росомаха попала в видеоловушку в Свердловской области
09:20, 16 декабрь
Со станции метро «Уралмаш» экстренно эвакуировали пассажиров
Со станции метро «Уралмаш» экстренно эвакуировали пассажиров
16:20, 16 декабрь
Чтиво
Повелитель хаоса
Повелитель хаоса
02:40, 17 декабрь
Выставка о Святой Великомученице Екатерине откроется в Музее ИЗО
Выставка о Святой Великомученице Екатерине откроется в Музее ИЗО
07:52, 16 декабрь
Ломка
Полезные игры на службе здоровья
Полезные игры на службе здоровья
09:09, 12 ноябрь
Как нам услышать друг друга
Как нам услышать друг друга
10:09, 27 август
Приобрести PDF
Реклама
Подписаться
Реклама О газете Контакты

Сетевое издание "вечерний-екатеринбург.рф" 16+

Главный редактор Кощеев Л.Л.

Учредитель ООО "Вечерний Екатеринбург"

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67690 от 10 ноября 2016 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Адрес редакции: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5, оф.610

Телефон редакции: +7(343) 342-22-22

Почта редакции: secr@urn.ru

Яндекс.Метрика
Copyright 2009-2018.

При использовании материалов сайта ссылка обязательна.