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20 декабрь 2018 19:21Новости / Общество

Свердловские пассажиры смогут поздравить своих близких с помощью видеоэкранов на вокзалах

фотография: ra-akvarium.ru.
Пассажиры Свердловской пригородной пассажирской компании смогут поздравить своих родных и близких на видеоэкранах, расположенных на вокзалах. Акция будет действовать с 20 декабря по 9 января.
Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо до 29 декабря выслать на адрес SPKpress@svrw.ru фото человека, которому адресовано пожелание, или совместное фото. В письме нужно указать фамилию, имя и город адресата и поздравителя, а также добавить текст — не более 200 символов. Важное условие —  к фотографии должно быть приложено сканированное изображение билета Свердловской пригородной пассажирской компании. Изображения будут транслироваться на экранах компании не меньше суток. Фотографии должны соответствовать тематике акции, быть достаточно чёткими и не нести информацию негативного характера, уточнили в Свердловской пригородной компании.
Акция действует на вокзалах Свердловской области, а также Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО-Югры. Видеоэкраны размещены в зоне пригородных касс. В частности, в Свердловской области работает 34 экрана, 7 из них установлены в Екатеринбурге.

Автор: Елена Загородняя

Теги: Екатеринбург Свердловская железная дорога Новый год поздравление
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