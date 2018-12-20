Екатеринбург вошёл в рейтинг городов с самыми высокими новогодними ёлками

Екатеринбург вошёл в топ городов с самыми высокими живыми новогодними ёлками. Рейтинг праздничных красавиц составило аналитическое агентство ТурСтат.

Екатеринбургская ёлка заняла третье место — высота новогоднего дерева, установленного в центре площади 1905 года составляет 21 метр. Опережает уральскую красавицу московская 27-метровая ель, которая будет установлена в канун Нового года на Соборной площади. Лидирует же живая ёлка из Уфы высотой 34 метра, установленная перед Уфимской детской филармонией высотой. Дерево уникального размера привезли из Благовещенского района Республики Башкортостан.

Любопытно, что екатеринбургская новогодняя красавица попала также и в общий рейтинг самых высоких новогодних ёлок России, куда вошли не только живые, но и искусственные деревья. Здесь беспрекословным лидером является 55 метровая искусственная ель из Красноярска. Екатеринбург же занимает в этом рейтинге шестнадцатое место.

Напомним, ледовый городок на площади 1905 года в этом году откроется 28 декабря в 18:00 . На главной новогодней ели повесят 45 светодиодных гирлянд, длина каждой из которых составит 17 метров. Главной темой ледового городка станут сказы Бажова.

Автор: Елена Загородняя