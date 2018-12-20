На Среднем Урале рейсовые автобусы оснастят ГЛОНАССом

Муниципальные рейсовые автобусы в городах Свердловской области оснастят навигационно-информационными системами на базе технологий ГЛОНАСС. Соответствующее распоряжение высказал губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ.

Система позволит контролировать работу междугородних и пригородных автобусов, отслеживать соблюдение водителями расписания и маршрута, а также фиксировать нарушения скоростного режима и возникновение внештатных ситуаций, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

На сегодняшний день на Среднем Урале уже действует региональная навигационно-информационная система транспортного комплекса. Она позволяет вести мониторинг содержания дорожной сети, транспортировки опасных грузов, движения школьных автобусов, скорой помощи, спецтехники. В дополнение министерство разработало подсистему мониторинга пассажирских перевозок.

На Среднем Урале действует 504 межмуниципальных маршрута. Ежегодно выполняется около полумиллиона рейсов и перевозится свыше 60 миллионов пассажиров. Все эти маршруты были оцифрованы и внесены в электронную систему.

Пилотными территориями. где новшество будет внедряться уже в 2019 году, станут Полевской и Каменск-Уральский.

Автор: Елена Загородняя