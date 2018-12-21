Экспериментальные контейнеры для раздельного сбора мусора установили в УрФУ

Экспериментальные контейнеры для раздельного сбора мусора появились в Уральском федеральном университете. Первые пять комплектов урн установили в главном корпусе вуза.

Сортировать бумагу и пластик предложили второкурсницы Юлия ГРИЩЕНКО, Мария ЧЕРНЯДЬЕВА и Виктория КУЗНЕЦОВА. Инициативу поддержал Союз студентов, сообщает пресс-служба УрФУ.

Урны с яркими наклейками установили в местах, где проходит максимальное количество студентов. Один контейнер предназначен для сбора пластика, в том числе бутылок из-под напитков и другой перерабатываемой упаковки. В другой можно выбрасывать бумагу — её отправят на переработку как макулатуру. В третьем контейнере предлагается оставлять прочий мусор.

— Мы хотим убедиться, что студенты будут выкидывать бумагу и пластик в нужные контейнеры. Поэтому ближайший месяц тестируем возможность раздельного сбора мусора в главном корпусе. Здесь установлено пять урн, отходы из которых будут скапливаться в специальных баках для пластика и макулатуры на заднем дворе, — поделилась Виктория Кузнецова.

Найти урны можно в самых проходимых точках главного корпуса: у кофейни в фойе, возле Союза студентов, в коридорах на третьем этаже ВШЭМ и ИНМиТ, у входа в коворкинг. По мере наполнения контейнеров специализированные организации будут вывозить отходы на перерабатывающие предприятия. В Союзе студентов уверены, что в случае успеха проект может быть распространён и на другие корпуса вуза.

В планах Союза студентов — установить на этажах вуза специальные контейнеры для сбора использованных батареек, а площадки перед общежитиями снабдить сетками для сбора пластиковых отходов.

Автор: Елена Загородняя