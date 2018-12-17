Прокуратура займётся делом водителя, высадившего подростка на 7 остановок раньше

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фотография: архив.
Как сообщает Е1, прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту инцидента, произошедшего вчера в маршрутке 021 маршрута. Напомним, водитель отказался везти одного пассажира до конечной остановки и высадил 16-летнюю девочку на 7 остановок раньше
. Девушка оказалась в неблагополучном районе Екатеринбурга одна в 20:55, без денег на проезд.
По данным екатеринбургской прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетнего пассажира при проезде в общественном транспорте. Транспортная компания должна предоставить необходимую документацию. Отмечается, что особое внимания обратят на соблюдение маршрута движения автобусом.
Автор: К.Е.
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