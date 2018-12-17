В Екатеринбурге скончалась бабушка, упавшая в яму с кипятком на Уралмаше

— Екатеринбургская теплосетевая компания выражает соболезнования близким Людмилы Федоровны. Мы на связи с дочерью, окажем всю необходимую помощь, в том числе и материальную, — сообщили в ЕТК.

Как сообщает Е1 со ссылкой на свой источник, в субботу, 15 декабря, в Екатеринбурге умерла 72-летняя пенсионерка, которая упала в яму с кипятком после прорыва трубы на Уралмаше.Напомним, инцидент произошёл 28 ноября. На Уралмаше на улице Ломоносова прорвало трубу с горячей водой. Пенсионерка вела внуков в школу. Женщина провалилась в яму с кипятком, выбраться из неё она смогла благодаря прохожим. На скорой пострадавшую доставили в больницу, где поместили в реанимацию: у неё обварилось более 50% тела.

Автор: К.Е.