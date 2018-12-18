Свердловчанин всадил нож в грудь своей сожительницы

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фотография: архив.
Вынесен приговор 56-летнему ранее судимому жителю Новоуральска. Он признан в убийстве.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, ночью 16 октября текущего года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. Мужчина схватил нож и всадил его в грудь своей обидчице.
От полученного ранения женщина через непродолжительное время скончалась в местной больнице.
Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.
Автор: Е.Р.
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