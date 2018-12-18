В Екатеринбурге нелюди ограбили ветеранов войны и избили главу семьи

В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи у участников Великой Отечественной войны. Злоумышленники похитили у семейной пары, пожилых екатеринбуржцев, 50 тысяч рублей, которые они пять лет откладывали на похороны, передают «Вечерние Ведомости».Преступники также забрали пенсию и избили 89-летнего главу семьи.По словам официального представителя свердловского полицейского главка Валерия Горелых,в народе по такому поводу бытует известное выражение: последнее у человека даже вор не трогает. Резонансное преступление взято под личный контроль начальником городского гарнизона полиции полковником Сергеем Кулагиным.

Автор: Е.Р.