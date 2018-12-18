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18 декабрь 2018 21:15Новости / Происшествия

В Екатеринбурге нелюди ограбили ветеранов войны и избили главу семьи

фотография: архив.
В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи у участников Великой Отечественной войны. Злоумышленники похитили у семейной пары, пожилых екатеринбуржцев, 50 тысяч рублей, которые они пять лет откладывали на похороны, передают «Вечерние Ведомости».

Преступники также забрали пенсию и избили 89-летнего главу семьи.

По словам официального представителя свердловского полицейского главка Валерия Горелых,
в народе по такому поводу бытует известное выражение: последнее у человека даже вор не трогает. Резонансное преступление взято под личный контроль начальником городского гарнизона полиции полковником Сергеем Кулагиным.

Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.
 

Автор: Е.Р.

Теги: екатеринбург сотрудники полиции ветераны войны
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