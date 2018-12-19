Магазин загорелся рано утром в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сегодня, 19 декабря, в 04.20 спасателям поступило сообщение о пожаре в переулке Ленинградском — на площади 4 квадратных метра огнём было повреждено холодильное оборудование в магазине.По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава. В 04.35 огонь был локализован, в 04.37 спасатели ликвидировали открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05.00. Причина возгорания пока не называется.

Автор: С.Б.