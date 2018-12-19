Жителю Кушвы, который в пьяном угаре насмерть сбил пешехода, вынесли приговор

В Кушве городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Ч., который сел за руль в нетрезвом виде и насмерть сбил человека.Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, днём 9 марта текущего года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал на машине по прочищенному от снега участку дороги, обеспечивающему движение автомобилей только в одном направлении. В водителя была возможность заблаговременно увидеть пешехода, который двигался во встречном направлении. Но подсудимый не стал снижать скорость авто и совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался.Кушвинский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами на срок три года.

Автор: С.Б.