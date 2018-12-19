В Верхней Салде лихач снёс столб электропередачи и сбежал, бросив машину

В Верхней Салде лихач на иномарке снёс столб линии электропередач на улице Карла Маркса. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером во вторник, 18 декабря.

Водитель двигался на автомобиле Mitsubishi Outlander со стороны улицы Ленина в сторону улицы Карла Либкнехта, когда его выбросило с проезжей части, сообщает портал vSalde.ru со ссылкой на отделение ГИБДД отдела МВД России «Верхнесалдинский». Машина столкнулась с опорой линии электропередач, которая подломилась от удара. Вероятно, испугавшись последствий случившегося, водитель бросил автомобиль и скрылся с места происшествия.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей ДТП, чтобы установить обстоятельства случившегося и отыскать беглеца. Автомобиль с места происшествия эвакуировали на штрафстоянку.

Автор: Е.З.