В Екатеринбурге разыскивают четырнадцатилетнего парня, который пошёл погулять и не вернулся

В Екатеринбурге полиция разыскивает несовершеннолетнего Валерия Евгеньевича КРИСЬКО. Четырнадцатилетний подросток пропал 17 декабря, когда около половины седьмого вечера ушёл из дома погулять и больше не вернулся, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу. На данный момент местонахождение юноши неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 174-176 см, худощавого телосложения, волосы светло-рыжие, короткие, глаза серо-зелёные, под левым глазом кровоподтёк. Был одет в чёрную шапку, тёмно-синюю ветровку, чёрные джинсы и чёрные ботинки, при себе документов и денег не имеет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию по телефонам: (343) 356-42-09, (343) 294-14-94 или «02». Либо позвонить в службу по делам несовершеннолетних: +7-953-604-78-16, +7-922-036-63-20.

Автор: Е.З.