В Екатеринбурге из-за лобового ДТП заблокировано движение по ЕКАДу
фотография: Сергей Шевченко, Инцидент Екатеринбург.
Вечером 19 декабря в Екатеринбурге произошла серьёзная авария на ЕКАДе. На участке между Берёзовским и дублёром Сибирского тракта произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавший, сообщает портал E1.ru.
Фото: Сергей Шевченко, Инцидент Екатеринбург.
Очевидцы передают, что из-за аварии на ЕКАДе образовалась многокилометровая пробка. Подробности случившегося выясняются.