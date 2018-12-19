В Екатеринбурге из-за лобового ДТП заблокировано движение по ЕКАДу

Вечером 19 декабря в Екатеринбурге произошла серьёзная авария на ЕКАДе. На участке между Берёзовским и дублёром Сибирского тракта произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавший, сообщает портал E1.ru.

Фото: Сергей Шевченко, Инцидент Екатеринбург.

Очевидцы передают, что из-за аварии на ЕКАДе образовалась многокилометровая пробка. Подробности случившегося выясняются.

Автор: Е.З.