В Алапаевске разыскивают молодого мужчину, который бесследно исчез полтора месяца назад

В Алапаевске разыскивают 29-летнего местного жителя Романа КРЫЛОВА, который бесследно исчез полтора месяца назад. Мужчина вышел из дома 2 ноября около шести часов вечера, с тех пор о его местонахождении ничего не известно. К поискам подключились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 198 см, среднего телосложения, тёмные волосы, голубые глаза. Одежда: синие джинсы, серая кофта с белой полосой, чёрная кожаная куртка, чёрные кроссовки на белой подошве.

Всех, кто обладает информации о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или обратиться к координатору поиска: 8-950-647-43-82 (Дмитрий).

Автор: Е.З.