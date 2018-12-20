В Екатеринбурге легковушка залетела под грузовик и осталась без части крыши

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фотография: E1.RU.
Серьёзное ДТП произошло на проспекте Космонавтов около 00:40 20 декабря: легковушка залетела под грузовик MAN и лишилась части крыши.
Как передаёт E1.RU со ссылкой на очевидцев, водитель и пассажир «Жигулей» — молодые парень и девушка, — к счастью, пострадали не сильно, отделавшись синяками и царапинами.
Сообщается также, что столкновение произошло из-за попытки водителя отечественного авто обогнать другую машину.Присылайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru, и о вас узнают тысячи людей.
Автор: Н.Б.
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