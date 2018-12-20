В Екатеринбурге легковушка залетела под грузовик и осталась без части крыши

Серьёзное ДТП произошло на проспекте Космонавтов около 00:40 20 декабря: легковушка залетела под грузовик MAN и лишилась части крыши.Как передаёт E1.RU со ссылкой на очевидцев, водитель и пассажир «Жигулей» — молодые парень и девушка, — к счастью, пострадали не сильно, отделавшись синяками и царапинами.Сообщается также, что столкновение произошло из-за попытки водителя отечественного авто обогнать другую машину.

Автор: Н.Б.