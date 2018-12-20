Удар полицейского по лицу стоил жителю Верхней Пышмы свободы

Житель Верхней Пышмы Эдуард О. получил реальный срок за то, что ударил по лицу полицейского. Теперь он проведёт в колонии строгого режима 1 год и 10 месяцев.Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что мужчина был задержан с двумя приятелями в продуктовом магазине Среднеуральска: очевидцы заметили, как они похищают товар.Однако в ответ на законное требование сотрудника полиции проследовать в отдел полиции для разбирательства О. нанёс стражу порядка удар по лицу.Поскольку злоумышленник уже сидел за разбой, приговор суда был суровым.

Автор: Н.Б.