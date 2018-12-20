Видео. в Екатеринбурге в жёстком ДТП женщина-водитель сильно разбила голову

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фотография: читатель E1.RU.
Сегодня в районе 10.00 в Екатеринбурге на ул. Амундсена столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Chevrolet, передаёт E1.ru.
По данным очевидцев, вся передняя часть легковушки была всмятку. У КамАЗа тоже была помята передняя часть.
В ГИБДД сообщили, что в аварии серьёзно пострадала женщина-водитель Chevrolet. Она, чтобы не допустить столкновения с выскочившей перед ней «Газелью», начала маневрировать и выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом.
С травмой головы пострадавшую госпитализировали.
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||ДТП на Амундсена]
Видео: Семён Вячеславович, "Инцидент Екатеринбург".Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.
Автор: Е.Р.
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