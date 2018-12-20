Видео. в Екатеринбурге в жёстком ДТП женщина-водитель сильно разбила голову

Сегодня в районе 10.00 в Екатеринбурге на ул. Амундсена столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Chevrolet, передаёт E1.ru.По данным очевидцев, вся передняя часть легковушки была всмятку. У КамАЗа тоже была помята передняя часть.В ГИБДД сообщили, что в аварии серьёзно пострадала женщина-водитель Chevrolet. Она, чтобы не допустить столкновения с выскочившей перед ней «Газелью», начала маневрировать и выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом.С травмой головы пострадавшую госпитализировали.[video=||ДТП на Амундсена]Видео: Семён Вячеславович, "Инцидент Екатеринбург".

Автор: Е.Р.