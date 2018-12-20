В суд ушло дело свердловского душегуба

В один из вечеров в конце сентября текущего года житель Тавды пришёл в гости в квартиру дома на улице Карла Маркса, принёс с собой алкоголь.В ходе застолья из-за ссоры завязалась драка с мужчиной, 1965 года рождения, мол, обидел он гостя скверным словом.По данным СУ СК РФ по Свердловской области, обвиняемый жестоко избил своего оппонента. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время.Позже обвиняемый вину в совершённом преступлении признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Е.Р.