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20 декабрь 2018 14:59Новости / Происшествия

В Екатеринбурге в конце декабря пройдут круглосуточные рейды по ловле пьяных водителей

фотография: архив редакции.
В Екатеринбурге в конце декабря пройдут круглосуточные рейды на улицах. Сотрудники ГИБДД будут задерживать пьяных водителей, которые возвращаются с праздничных мероприятий, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.  

Особенно много сотрудников Госавтоинспекции будет в местах массового скопления людей.

Важно

В ГИБДД обратились к горожанам с просьбой сообщать о пьяных за рулём.
Передать информацию можно по телефонам: +7 (343) 263-19-02, +7 (343) 269-77-00 или 02

Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.

Автор: Е.Р.

Теги: екатеринбург гибдд рейд пьяный водитель
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