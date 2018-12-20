В Екатеринбурге в конце декабря пройдут круглосуточные рейды по ловле пьяных водителей

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В Екатеринбурге в конце декабря пройдут круглосуточные рейды на улицах. Сотрудники ГИБДД будут задерживать пьяных водителей, которые возвращаются с праздничных мероприятий, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.Особенно много сотрудников Госавтоинспекции будет в местах массового скопления людей.В ГИБДД обратились к горожанам с просьбой сообщать о пьяных за рулём.Передать информацию можно по телефонам: +

Автор: Е.Р.