Видео. В Екатеринбурге в школе распылили перцовый баллончик

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фотография: архив.
20 декабря около 15.50 в паблике «Инцидент Екатеринбург» в соцсети появилось видео о том, что в Екатеринбурге в 19-м военном городке в школе № 84 кто-то распылил перцовый баллончик.
Ребятам выдали маски.
Екатеринбуржцы начала активное обсуждение ЧП. У одного из подписчиков в этой школе учится брат. Когда он пришёл с занятий, то ещё долго кашлял.
Подробности инцидента пока не известны.
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Автор: Е.Р.
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