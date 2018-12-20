Видео. В Екатеринбурге в школе распылили перцовый баллончик

20 декабря около 15.50 в паблике «Инцидент Екатеринбург» в соцсети появилось видео о том, что в Екатеринбурге в 19-м военном городке в школе № 84 кто-то распылил перцовый баллончик.Ребятам выдали маски.Екатеринбуржцы начала активное обсуждение ЧП. У одного из подписчиков в этой школе учится брат. Когда он пришёл с занятий, то ещё долго кашлял.Подробности инцидента пока не известны.[video=Видео: "Инцидент Екатеринбург".

Автор: Е.Р.