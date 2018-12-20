В Свердловской области «накрыли» бывший свинарник, где бодяжили алкоголь

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фотография: предоставлена Валерием Горелых.
Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области в селе Курьи Сухоложского района ликвидировали крупный подпольный цех по производству поддельных коньяка и водки.
По словам пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, «незаконники» скрывались под вывеской логистического центра. В здании бывшего свинарника жили гастарбайтеры, которые и бодяжили алкоголь.
Меж тем мини-завод был огорожен забором, обеспечен системой видеонаблюдения, промышленной линией с ленточным транспортёром, разливочными головками, барабаном для наклейки этикеток.
В ходе проведения осмотра представители ОВД изъяли 20 124 бутылки объёмом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, упаковочную тару, отечественный конвейер, 94 686 пустой стеклянной тары, регистратор с записями охранного видеонаблюдения и другие вещдоки.
Нелегальный завод работал около двух месяцев, продукцию реализовывали в небольших торговых точках и кафе на территории Свердловской и Тюменской областей.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: Валерий Горелых.Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.
Автор: Е.Р.
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